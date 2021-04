Arriva il "nuovo" Capitan America. Ma è polemica sull'attore: "Ho pensato solo al mio lavoro" - (Di venerdì 2 aprile 2021) Carlo Lanna Ha suscitato reazioni avverse da parte dei fan l'arrivo in tv di Wyatt Russell nelle vesti di Capitan America, ruolo iconico ricoperto da Chris Evans. L'attore spiega però che lui non ha "paura dell'eredità" Capelli arruffati, barba lunga e spessa. Camicia variopinta, sorriso smagliante e sguardo vispo. Così descritto è quasi impossibile riconoscere l’attore che ha interpretato Capitan America nella serie Marvel di Falcon and The Winter Soldier. Basta però sfiorare la profondità dei suoi occhi azzurri per riconoscere il volto dietro la maschera da super-eroe nazionalista. Alla prima prova da co-protagonista in una produzione di Disney+, colosso dello streaming Americano, Wyatt Russell subito fa parlare di sé. Non solo per le ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 2 aprile 2021) Carlo Lanna Ha suscitato reazioni avverse da parte dei fan l'arrivo in tv di Wyatt Russell nelle vesti di, ruolo iconico ricoperto da Chris Evans. L'spiega però che lui non ha "paura dell'eredità" Capelli arruffati, barba lunga e spessa. Camicia variopinta, sorriso smagliante e sguardo vispo. Così descritto è quasi impossibile riconoscere l’che ha interpretatonella serie Marvel di Falcon and The Winter Soldier. Basta però sfiorare la profondità dei suoi occhi azzurri per riconoscere il volto dietro la maschera da super-eroe nazionalista. Alla prima prova da co-protagonista in una produzione di Disney+, colosso dello streamingno, Wyatt Russell subito fa parlare di sé. Nonper le ...

