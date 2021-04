Arriva il Casio G-Squad Pro GSW-H1000 | il primo dell’azienda di Tokyo

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 2 aprile 2021), società giapponese che produce prodotti elettronici, ha lanciato il suosmartwatch G-Pro GSW-, che fa parte della linea sportivi G-ed basato sul sistema operativo Wear OS by Google. Il dispositivo è ildel brand a sfoggiare un display a colori, diverse funzioni per lo sport e la salute ed un design abbastanza robusto e durevole grazie al dorso in titanio, tipico degli orologi G-Shock (ossia quelli resistenti agli urti). Vediamo insieme le sue caratteristiche principali ed il prezzo. Il nuovoG-Pro GSW-presenta un cinturino in silicone, una cassa in titanio e un vetro protettivo antigraffio che consente al wearable di immergersi in acqua fino a 200 metri di profondità. Lo ...