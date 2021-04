Arrestato un 46enne che fece lo stesso all'ex moglie, vittima di revenge porn sequestrata, drogata e violentata (Di venerdì 2 aprile 2021) I carabinieri hanno Arrestato a Brugherio (Monza) un italiano di 46 anni per sequestro di persona, violenza sessuale e revenge porn. Lo ha riferito l'Arma, spiegando che nei giorni scorsi la vittima ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 2 aprile 2021) I carabinieri hannoa Brugherio (Monza) un italiano di 46 anni per sequestro di persona, violenza sessuale e. Lo ha riferito l'Arma, spiegando che nei giorni scorsi la...

Ultime Notizie dalla rete : Arrestato 46enne Arrestato un 46enne che fece lo stesso all'ex moglie, vittima di revenge porn sequestrata, drogata e violentata I carabinieri hanno arrestato a Brugherio (Monza) un italiano di 46 anni per sequestro di persona, violenza sessuale e revenge porn. Lo ha riferito l'Arma, spiegando che nei giorni scorsi la vittima era stata trasportata ...

