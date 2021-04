Arrestato 43enne maltrattava la convivente a Santa Margherita di Belice

Advertising

SiciliaTV : Da circa un anno vessava la convivente, insultandola e picchiandola ripetutamente.... #arresto #calci… - Sicilianodoc73 : RT @MeridioNews: Aggredisce con calci e pugni la compagna Arrestato 43enne a Santa Margherita Belice - MeridioNews : Aggredisce con calci e pugni la compagna Arrestato 43enne a Santa Margherita Belice - ag_notizie : Da oltre un anno picchiava e vessava la convivente: arrestato 43enne -

Ultime Notizie dalla rete : Arrestato 43enne

La notte scorsa, a Santa Margherita di Belice, i Carabinieri della locale Stazione hannoper maltrattamenti in famiglia, un, del luogo. Purtroppo l'uomo non si è ravveduto nemmeno ...Tentato furto in un supermercato a Battipaglia: arrestati due ladri ucraini 31 marzo 2021 Tentato furto in un caseificio di Tramonti , in Costiera Amalfitana. Nella giornata di mercoledì, undi Angri si è introdotto all'interno dell'attività commerciale per rubare caciotte e formaggi, circa 10 kg di prodotti caseari. Il blitz La sua presenza, però, è stata notata dalla titolare che ...Da circa un anno vessava la convivente, insultandola e picchiandola ripetutamente. La vittima, una 37enne, al culmine dell’ennesima giornata di maltrattamenti e percosse, non ce l’ha fatta più e dispe ...La vittima è una donna di Santa Margherita Belice, nell'Agrigentino, il cui convivente, 43enne del posto ... Immediatamente bloccato, l'uomo è stato arrestato, mentre la donna, con ecchimosi ...