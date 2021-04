Ariano Irpino | volontari della Croce Rossa consegnano pacchi alimentari e uova di Pasqua

Advertising

In Irpinia si registrano altri 124 casi di Covid - 19 su 1.486 tamponi effettuati, per un tasso di positività dell' 8,34%. Questo il dettaglio per comune: - 7, residenti nel comune di; - 8, residenti nel comune di Atripalda; - 2, residenti nel comune di Avella; - 11, residenti nel comune di Avellino; - 1, residente nel comune di Capriglia Irpina; - 2, residenti nel .... Regolamentazione accesso clientela nei supermercati e centri commerciali. Ordinanza firmata dal sindaco Enrico Franza ad. 'Vista la delibera del Consiglio dei Ministri ...Con un comunicato diramato dai familiari del compianto Franco Lo Conte, è stata data notizia della istituzione di una fondazione intitolata a una persona che ha saputo farsi apprezzare e ammirare per ...Nasce la 'Fondazione Franco Lo Conte' per lo sviluppo locale ad un anno dalla scomparsa dell'amministratore locale. I familiari annunciano l'iniziativa ...