Ariano Irpino | volontari della Croce Rossa consegnano pacchi alimentari e uova di Pasqua

Ultime Notizie dalla rete : Ariano Irpino

In Irpinia si registrano altri 124 casi di Covid - 19 su 1.486 tamponi effettuati, per un tasso di positività dell' 8,34%. Questo il dettaglio per comune: - 7, residenti nel comune di; - 8, residenti nel comune di Atripalda; - 2, residenti nel comune di Avella; - 11, residenti nel comune di Avellino; - 1, residente nel comune di Capriglia Irpina; - 2, residenti nel .... 'La crudeltà umana non ha limiti.' Macabro rinvenimento nelle campagne di Melitoin località Cozza da parte della Guardia Nazionale Ambientale, con in prima persona il ...Con un comunicato diramato dai familiari del compianto Franco Lo Conte, è stata data notizia della istituzione di una fondazione intitolata a una persona che ha saputo farsi apprezzare e ammirare per ...Nasce la 'Fondazione Franco Lo Conte' per lo sviluppo locale ad un anno dalla scomparsa dell'amministratore locale. I familiari annunciano l'iniziativa ...