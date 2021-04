Arianna Cirrincione si difende da delle critiche riguardo Andrea Cerioli

(Di venerdì 2 aprile 2021)e lericevute Ieri sera è andata in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi. Abbiamo visto, per esempio, Vera Gemma tornare tra i concorrenti, ma poi perdere il secondo televoto e andare su un’altra isola con Miryea Stabile. Non sono mancati, inoltre, anche i momenti divertenti con le imitazioni di L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Novella_2000 : Arianna Cirrincione sommersa da critiche dopo il saluto ad Andrea Cerioli a L’isola dei famosi: arriva la risposta - IsaeChia : #Isola 15, Arianna Cirrincione si difende dalle critiche ricevute dopo il suo intervento nella puntata di ieri… - CheDonnait : La dichiarazione in diretta di Andrea Cerioli e la reazione della sua fidanzata Arianna #isola - infoitcultura : Arianna Cirrincione: 'Un figlio con Andrea Cerioli? Ci pensiamo'/ Iva: 'Entusiasmo!' - benjamn_boliche : RT @fanpage: Andrea Cerioli piange davanti alla fidanzata all'#isola -

Ultime Notizie dalla rete : Arianna Cirrincione

Nuova puntata di MTV Cribs Italia , nuove celeb che ti portano in un tour esclusivo della loro casa: oggi protagoniste sono le social stare Andrea Cerioli ! I due influencer da milioni di follower, che sono una coppia nella vita, ti aprono le porte del loro nido d'amore di Bologna e ti presentano due ospiti d'...Durante l'ultima puntata del reality (quella andata in onda giovedì 1 aprile) ha infatti potuto comunicare con la fidanzata,. Quest'ultima gli ha detto di vederlo un po' spento . ...Dopo la clip in cui Andrea piangeva nuovamente, la sua ragazza Arianna Cirrincione, gli ha consigliato di farsi coraggio e proseguire a testa alta. Nel corso delle dirette passate, ad Andrea è stato ...Polemica all'Isola dei Famosi dopo che Andrea Cerioli ha protestato per i video mandati in onda dove si vede spesso piangere ...