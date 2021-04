Apples | l’anomala onda del cinema greco regala un film dalle atmosfere rarefatte e venato di una sottilissima ironia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 aprile 2021) “Avevi mai mangiato una mela così buona?”. A farla facile la riuscita del– dal 31 marzo 2021 su Mio– è già tutta in un titolo spia, esemplare, evidenziato con un pennarello rosso. Le mele uniche tracce, ricordo, segno di qualcosa che è involontariamente rimasto nella memoria del protagonista Aris (Aris Servelatis) improvvisamente piombato nella catalessi di un’amnesia che sembra colpire, senza avvisaglia alcuna, migliaia di persone in una Atene di stampo autunnale, astorica, atemporale, sostanzialmente analogica. Il protagonista, finito all’ospedale, non è reclamato da nessun parente, amico, conoscente, così viene come riprogrammato da zero nel progetto “Nuova Identità”. Nulla di fantascientifico. Ad Aris viene assegnato un nuovo appartamento dove vivere e due medici gli lasciano quotidiane ...