Apple, nuove colorazioni in arrivo per le cover Magsafe di iPhone 12HDblog.it (Di venerdì 2 aprile 2021) Come consuetudine, con l’arrivo della primavera, Apple sarebbe prossima a portare sul mercato una nuova gamma di colorazioni per le cover di iPhone e i cinturini di Apple Watch. A dimostrazione dell’ormai imminente disponibilità arrivano oggi alcune immagini in cui sono mostrate quatto cover Magsafe in silicone con i rispettivi screenshot fatti alle animazioni visibili sul display degli iPhone 12 quando vengono applicate. Le colorazioni mostrate sono quattro – viola, verde acqua, blue elettrico e rosa salmone – ma a queste potrebbe aggiungersene anche una quinta. Gli stessi colori dovrebbero essere ripresi anche per i cinturini in silicone e loop. Il meglior rapporto qualità/prezzo del 2020? Xiaomi Mi 10 Lite, ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 2 aprile 2021) Come consuetudine, con l’della primavera,sarebbe prossima a portare sul mercato una nuova gamma diper ledie i cinturini diWatch. A dimostrazione dell’ormai imminente disponibilità arrivano oggi alcune immagini in cui sono mostrate quattoin silicone con i rispettivi screenshot fatti alle animazioni visibili sul display degli12 quando vengono applicate. Lemostrate sono quattro – viola, verde acqua, blue elettrico e rosa salmone – ma a queste potrebbe aggiungersene anche una quinta. Gli stessi colori dovrebbero essere ripresi anche per i cinturini in silicone e loop. Il meglior rapporto qualità/prezzo del 2020? Xiaomi Mi 10 Lite, ...

Advertising

tvblogit : Apple Tv+: le nuove serie tv di Aprile - AppleEducate : RT @AppleZein: ANTEPRIMA delle NUOVE COVER PRIMAVERA per iPhone - gigibeltrame : Apple, nuove colorazioni in arrivo per le cover Magsafe di iPhone 12 #digilosofia - coder_487 : RT @AppleZein: ANTEPRIMA delle NUOVE COVER PRIMAVERA per iPhone - AppleZein : ANTEPRIMA delle NUOVE COVER PRIMAVERA per iPhone -