Apple Arcade non molla. Arrivano 30 nuovi giochi: il catalogo cresce a 180 titoliHDblog.it (Di venerdì 2 aprile 2021) Apple sembra credere ancora in Apple Arcade, il suo servizio di giochi in abbonamento lanciato a fine 2019. In un nuovo comunicato stampa pubblicato oggi, la casa di Cupertino ha annunciato di aver aggiunto oltre 30 nuovi titoli al catalogo di Apple Arcade, portando il totale di giochi disponibili ad oltre 180. Tra le novità della giornata c’è anche il già discusso Fantasian, oltre a titoli del calibro di World of Demons (il nuovo gioco di Platinum Games annunciato nel 2018), NBA 2K21 Arcade Edition, Star Trek: Legends, The Oregon Trail, Simon’s Cat: Story Time e Cut the Rope Remastered. Nel corso del suo primo anno e mezzo di vita, Apple Arcade ha continuamente ricevuto ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 2 aprile 2021)sembra credere ancora in, il suo servizio diin abbonamento lanciato a fine 2019. In un nuovo comunicato stampa pubblicato oggi, la casa di Cupertino ha annunciato di aver aggiunto oltre 30titoli aldi, portando il totale didisponibili ad oltre 180. Tra le novità della giornata c’è anche il già discusso Fantasian, oltre a titoli del calibro di World of Demons (il nuovo gioco di Platinum Games annunciato nel 2018), NBA 2K21Edition, Star Trek: Legends, The Oregon Trail, Simon’s Cat: Story Time e Cut the Rope Remastered. Nel corso del suo primo anno e mezzo di vita,ha continuamente ricevuto ...

