Appalti, Inarcassa: no a partecipazione a gare di enti no profit e Fondazioni (Di venerdì 2 aprile 2021) Roma, 31 mar.(Adnkronos/Labitalia) - “Se passa la modifica all'art. 46 del codice degli Appalti ci ritroveremo gli enti no profit e le Fondazioni a partecipare alle gare di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura senza alcuna garanzia economica e professionale per la parte pubblica, si tratta di enti nati con scopi ben diversi dal fornire servizi progettuali e per questo estremamente favorite in ambito fiscale. Così rischiamo di impoverire la nostra professione e di favorire una trasformazione degli operatori economici, già oggi abilitati a prestare i servizi di architettura e ingegneria, in enti no profit. E questo avverrà per cogliere una mera opportunità fiscale di vantaggio, con una evidente moltiplicazione dei casi di elusione se non ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 aprile 2021) Roma, 31 mar.(Adnkronos/Labitalia) - “Se passa la modifica all'art. 46 del codice deglici ritroveremo glinoe lea partecipare alledi affidamento dei servizi di ingegneria e architettura senza alcuna garanzia economica e professionale per la parte pubblica, si tratta dinati con scopi ben diversi dal fornire servizi progettuali e per questo estremamente favorite in ambito fiscale. Così rischiamo di impoverire la nostra professione e di favorire una trasformazione degli operatori economici, già oggi abilitati a prestare i servizi di architettura e ingegneria, inno. E questo avverrà per cogliere una mera opportunità fiscale di vantaggio, con una evidente moltiplicazione dei casi di elusione se non ...

Advertising

effearch : RT @FondazioneArchI: Con la modifica all’art. 46 del codice degli appalti ci ritroveremo gli enti no profit e le fondazioni a partecipare a… - BKTPGroup : #Appalti, Inarcassa: no a partecipazione a gare di enti no profit e Fondazioni - Cosenza Channel Appalti, Inarcassa… - FrancoFietta : RT @FondazioneArchI: Con la modifica all’art. 46 del codice degli appalti ci ritroveremo gli enti no profit e le fondazioni a partecipare a… - FondazioneArchI : Con la modifica all’art. 46 del codice degli appalti ci ritroveremo gli enti no profit e le fondazioni a partecipar… - SusannaBasile : Appalti, Inarcassa: no a partecipazione a gare di enti no profit e Fondazioni -