App Store | in USA gli utenti hanno speso mediamente 138 dollari nel 2020HDblog it

(Di venerdì 2 aprile 2021) Secondo un nuovo studio condotto negli Stati Uniti dalla società di ricerche Sensor Tower, i possessori di iPhonenel 2020 il 38% in più rispetto all’anno precedente per quanto riguarda l’acquisto di app premium e acquisti in-app. La spesa media è stata di 138. Si è trattato decisamente di un anno record per quanto riguarda gli acquisti su Appdovuto, in parte, anche alla pandemia che ha costretto molte persone a restare in casa con un conseguente incremento dell’utilizzo medio dei loro device. Andando più nel dettaglio, la spesa media per dispositivo relativamente ai giochi ha visto una crescita del 43% nel corso del 2020, passando dai 53,80del 2019 a 76,80. Per quanto riguarda la tipologia di giochi, i Puzzle sono quelli che ...

