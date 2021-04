Anticorpi fotografici (Di venerdì 2 aprile 2021) Il gruppo di fotografe e fotografi del progetto Arcipelago-19, dopo avere raccontato per un anno la pandemia in Italia, sceglie di uscire dai social network e dalla sfera digitale per comparire nelle strade. Leggi Leggi su internazionale (Di venerdì 2 aprile 2021) Il gruppo di fotografe e fotografi del progetto Arcipelago-19, dopo avere raccontato per un anno la pandemia in Italia, sceglie di uscire dai social network e dalla sfera digitale per comparire nelle strade. Leggi

Advertising

EffettoC : RT @Internazionale: Il gruppo di fotografe e fotografi del progetto Arcipelago-19, dopo avere raccontato per un anno la pandemia in Italia,… - dimikazak : RT @Internazionale: Il gruppo di fotografe e fotografi del progetto Arcipelago-19, dopo avere raccontato per un anno la pandemia in Italia,… - Internazionale : Il gruppo di fotografe e fotografi del progetto Arcipelago-19, dopo avere raccontato per un anno la pandemia in Ita… -

Ultime Notizie dalla rete : Anticorpi fotografici Anticorpi fotografici (Foto) Internazionale Coronavirus e terapia monoclonale, incontro a Battipaglia. Si è svolto questa mattina presso la Sala Conferenze del Comune di Battipaglia, l’incontro tra il Sindaco Cecilia Francese ed il Dott. Emanuele Andreano, ricercatore e responsabile del progetto Covid1 ...

Battipaglia: Sindaca riceve il Dott. Andreano, ricercatore attivo nella lotta al covid Stampa Si è svolto presso la Sala Conferenze del Comune di Battipaglia, l’incontro tra il Sindaco Cecilia Francese ed il Dott. Emanuele Andreano, ricercatore e responsabile del progetto Covid19 presso ...

Si è svolto questa mattina presso la Sala Conferenze del Comune di Battipaglia, l’incontro tra il Sindaco Cecilia Francese ed il Dott. Emanuele Andreano, ricercatore e responsabile del progetto Covid1 ...Stampa Si è svolto presso la Sala Conferenze del Comune di Battipaglia, l’incontro tra il Sindaco Cecilia Francese ed il Dott. Emanuele Andreano, ricercatore e responsabile del progetto Covid19 presso ...