Anticipazioni Uomini e Donne, Gemma Galgani stupisce il pubblico

Anticipazioni di Uomini e Donne, questo pomeriggio Gemma Galgani sorprenderà il pubblico del dating show di Canale 5 Questo pomeriggio andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne che chiuderà una settimana scoppiettante. Come poteva concludersi se non con un finale sorprendente? Infatti, le novità riguardando Gemma Galgani e Nicola Vivarelli.

