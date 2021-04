Anticipazioni Serale Amici 2021: chi è stato eliminato nella terza puntata in onda sabato 3 aprile? (Di venerdì 2 aprile 2021) Tutto pronto per la terza e attesa puntata del Serale di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi, che andrà in onda sabato 3 aprile in prima serata. Nelle scorse puntate hanno dovuto abbandonare il programma Gaia, Esa, Ibla e Leonardo, ma gli allievi continuano a essere divisi in tre squadre. Questa volta chi è stato eliminato? Ricordiamo che la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano è composta da Deddy, Enula, Sangiovanni, Serena e Tommaso; la squadra di Arisa e Lorella Cuccarini da Alessandro, Martina, Raffaele, Rosa e Tancredi; mentre la squadra di Anna Pettinelli e Veronica Peparini da Aka7even, Giulia e Samuele. Ma cosa succederà domani sera? Per i più curiosi e per chi non riesce proprio ad aspettare, ecco ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 2 aprile 2021) Tutto pronto per lae attesadeldi, il talent show condotto da Maria De Filippi, che andrà inin prima serata. Nelle scorse puntate hanno dovuto abbandonare il programma Gaia, Esa, Ibla e Leonardo, ma gli allievi continuano a essere divisi in tre squadre. Questa volta chi è? Ricordiamo che la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano è composta da Deddy, Enula, Sangiovanni, Serena e Tommaso; la squadra di Arisa e Lorella Cuccarini da Alessandro, Martina, Raffaele, Rosa e Tancredi; mentre la squadra di Anna Pettinelli e Veronica Peparini da Aka7even, Giulia e Samuele. Ma cosa succederà domani sera? Per i più curiosi e per chi non riesce proprio ad aspettare, ecco ...

Advertising

CorriereCitta : Anticipazioni Serale Amici 2021: chi è stato eliminato nella terza puntata in onda sabato 3 aprile? #Amicispoiler… - kyotohar : ho letto le anticipazioni del serale di amici io non ho parole non lo guardo più assolutamente - SerieTvserie : Amici 20, gli spoiler della terza puntata del serale: le anticipazioni e gli eliminati - frenchlady87 : RT @Trashdeltrash2: La mia reazione quando ho letto le anticipazioni della terza puntata del serale di #amici20 P.S. prendiamola sul rider… - Louhazliamnialz : RT @cleliamcdreamy: Ho appena letto le anticipazioni della puntata del serale...SONO NERAAAA, SIETE DEGLI SCIMUNITI NON POTETE FARLO NOOOOO… -