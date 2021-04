Anna Tatangelo | la toccante lettera al figlio Andrea | “Ultimi due anni pieni di cambiamenti | ma dietro la donna che sono ci sei tu”

(Di venerdì 2 aprile 2021) “Spesso sento dire chead unac’è un uomo, e viceversa. Posso in realtà dire chelacheci sei tu. Ti ho cercato e ti ho voluto fortemente fin da giovane e di questo negrata”. Inizia così lacheha dedicato per il suo undicesimo compleanno al, avuto dall’amore con l’ex compagno Gigi D’Alessio. Ad accompagnare il testo, pubblicato su Instagram, un collage con alcune loro foto insieme: “Non sai quanto mi fai bene, quanta forza ed equilibrio mi dai, riesco a ritrovare me stessa tutte le volte che ti vedo sorridere“, scrive la cantante, a cuore aperto. E ancora: “Abbiamo passato quasi due ...

fa piangere il web con una dedica speciale che arriva direttamente su Instagram. La cantante tra felicità e un pizzico di malinconiasi mette a nudo su Instagram e un po' ...Da quandosi è separata da Gigi D'Alessio , ha ritrovato l'energia giusta per fare ciò che le piace: non soltanto musica, ovviamente, ma anche televisione: lo scorso anno l'abbiamo vista a All ...Anna Tatangelo: “Mai darsi per scontate”. Ad un fans che le ha chiesto cosa fare per mantenere vivo un rapporto come fosse il primo giorno Anna ha condiviso quello che è il suo mantra nel rapporto di ...Anche l’ex compagno di Anna Tatangelo ha fatto gli auguri tramite il social al figlio, stiamo parlando ovviamente di Gigi D’Alessio. Vediamo insieme che cosa ha scritto e a chi ha fatto una dolcissima ...