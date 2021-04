Andrea Cerioli sbotta a L’Isola dei Famosi: “Non sono adatto a fare questo programma” (Di venerdì 2 aprile 2021) Andrea Cerioli durante la puntata di ieri sera de L’Isola dei Famosi ha rischiato di ritirarsi, dopo aver parlato con la fidanzata Arianna Cirrincione che lo aveva spronato a divertirsi di più. Arrivato in zona nomination, Andrea ha chiesto la parola ed Ilary lo ha ascoltato: “Ho fatto dei reality e penso di essere la persona più lontana dall’essere una persona triste e non giocosa, io con i ragazzi qua rido e scherzo con tutti, quindi penso che non mi abbia nominato nessuno. Rido e scherzo con tutti, ho una parola carina con tutti, semplicemente non aspetto la telecamera e non cerco di creare a tutti i costi delle dinamiche. Ci sono due telecamere in spiaggia e sono impegnate a riprendere chi fa cose. Nel momento in cui piango vengo inquadrato perché è una cosa ... Leggi su biccy (Di venerdì 2 aprile 2021)durante la puntata di ieri sera dedeiha rischiato di ritirarsi, dopo aver parlato con la fidanzata Arianna Cirrincione che lo aveva spronato a divertirsi di più. Arrivato in zona nomination,ha chiesto la parola ed Ilary lo ha ascoltato: “Ho fatto dei reality e penso di essere la persona più lontana dall’essere una persona triste e non giocosa, io con i ragazzi qua rido e scherzo con tutti, quindi penso che non mi abbia nominato nessuno. Rido e scherzo con tutti, ho una parola carina con tutti, semplicemente non aspetto la telecamera e non cerco di creare a tutti i costi delle dinamiche. Cidue telecamere in spiaggia eimpegnate a riprendere chi fa cose. Nel momento in cui piango vengo inquadrato perché è una cosa ...

Advertising

trash_italiano : ILARY CHE ALLE 00.57 DEVE AFFRONTARE LO SFOGO DI ANDREA CERIOLI PRONTA A FARE PEGGIO DELLA SCENA ICONICA CON CORONA #Isola - trash_italiano : ANDREA CERIOLI VUOLE RITIRARSI ME LO SENTO #Isola - IsolaDeiFamosi : Benvenuto Andrea Cerioli! Nuovo concorrente ufficiale dell'Isola dei Famosi con il team dei Buriños! #Isola ?? - StraNotizie : Andrea Cerioli sbotta a L’Isola dei Famosi: “Non sono adatto a fare questo programma” - Giorgia90504843 : RT @doubleG____: due parole su Andrea Cerioli : dal momento esatto in cui ha messo piede su quell'isola non hanno fatto altro che sfotterlo… -