Andrea Cerioli minaccia di abbandonare l’Isola dei Famosi: lo sfogo (Di venerdì 2 aprile 2021) Lo sfogo di Andrea Cerioli Ieri sera è andata in onda una nuova puntata de l’Isola dei Famosi. Ilary Blasi ha voluto parlare un po’ con Andrea Cerioli in disparte dal resto del gruppo. Qui la conduttrice gli ha mostrato delle immagini dove l’ex tronista ha mostrato il lato più sensibile di sé e la L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 2 aprile 2021) LodiIeri sera è andata in onda una nuova puntata dedei. Ilary Blasi ha voluto parlare un po’ conin disparte dal resto del gruppo. Qui la conduttrice gli ha mostrato delle immagini dove l’ex tronista ha mostrato il lato più sensibile di sé e la L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

trash_italiano : ILARY CHE ALLE 00.57 DEVE AFFRONTARE LO SFOGO DI ANDREA CERIOLI PRONTA A FARE PEGGIO DELLA SCENA ICONICA CON CORONA #Isola - trash_italiano : ANDREA CERIOLI VUOLE RITIRARSI ME LO SENTO #Isola - IsolaDeiFamosi : Benvenuto Andrea Cerioli! Nuovo concorrente ufficiale dell'Isola dei Famosi con il team dei Buriños! #Isola ?? - DSpettacolo : Andrea Cerioli durante la diretta dell'Isola dei famosi si è lasciato andare a un lungo sfogo e ha messo in dubbio… - VanityFairIt : Che l'Isola non faccia per Andrea Cerioli? -