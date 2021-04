Ancona | passeggero fermato al porto pronto a partire per la Grecia | l’uomo viaggiava con quasi mezzo milione di euro in contanti

(Di venerdì 2 aprile 2021) I funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e i militari della Guardia di Finanza deldihannoun uomo checon 496.800inall’interno dei bagagli. I finanzieri nel corso dei controlli di routine hanno interrogato uncomunitario: alla domanda di rito “qualcosa da dichiarare”,ha risposto negativamente ma senza convincere le forze dell’ordine. I funzionari hanno così deciso, come previsto dalla legge, di procedere al controllo delle valigie. I soldi trovati, come poi accertato, sarebbero dovuti essere destinati all’acquisto di una casa in. I responsabili dei controlli hanno proceduto al sequestro amministrativo del 50% dell’eccedenza della valuta trasportata ...

All'interno del mezzo i militari hanno trovato mille euro ancora avvolti in un elastico, occultati sotto il sedile lato. Dalla successiva perquisizione domiciliare, poi, sono stati ...... è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica Presso il Tribunale di... Gli accertamenti eseguiti hanno consentito di appurare che, già da qualche tempo, ildel ...ANCONA – Un passeggero comunitario voleva imbarcarsi al porto di Ancona su un traghetto per la Grecia con poco meno di 500mila euro nascosti nei bagagli. Lo hanno scoperto i funzionari dell’Agenzia Do ...Un passeggero comunitario voleva imbarcarsi al porto di Ancona su un traghetto per la Grecia con poco meno di 500mila euro nascosti nei bagagli. Lo hanno scoperto i funzionari dell'Agenzia Dogane e Mo ...