Anastasìa | bene D’Amato su priorità a detenuti per vaccino Johnson&Johnson

Roma – "Saluto decisamente con favore le affermazioni dell'assessore alla Sanita', Alessio D'Amato, il quale, in un'intervista rilasciata al quotidiano la Repubblica, ha dichiarato che e' gia' pronto un piano carceri e che quando arrivera' Johnson&Johnson, la priorita' assoluta sara' data a personale e detenuti". Cosi' il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della liberta' personale della Regione Lazio, Stefano Anastasìa, il quale durante la pandemia ha piu' volte rappresentato alle istituzioni la necessita' di anticipare le vaccinazioni negli istituti di pena. "D'altronde- prosegue Anastasìa- la situazione puo' precipitare in qualsiasi momento: i casi di positive al virus nel carcere femminile di Rebibbia sono arrivati a 55, ma potrebbero ancora aumentare, cosi' pure negli altri istituti di pena ...

