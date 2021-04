AMICI serale, anticipazioni puntata di sabato 3 aprile 2021 (Di venerdì 2 aprile 2021) La fase serale della ventesima edizione di AMICI di Maria De Filippi sta riscuotendo un successo dietro l’altro e anche la puntata andata in onda sabato 27 marzo è stata seguita da numerosissimi telespettatori (quasi 6 milioni). La registrazione del terzo appuntamento è stata già effettuata, per questo si è in grado di anticiparvi cosa succederà. Si parte dal sorteggio della squadra che dovrà iniziare la competizione e sarà quella capitanata da Arisa e Lorella Cuccarini, le quali decideranno di sfidare immediatamente la classe di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Quest’ultima perderà la competizione e per questo motivo ad abbandonare il programma sarà il ballerino Tommaso. Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) La seconda manche vedrà contrapposte le stesse squadre che si sono sfidate nella prima e ... Leggi su tvsoap (Di venerdì 2 aprile 2021) La fasedella ventesima edizione didi Maria De Filippi sta riscuotendo un successo dietro l’altro e anche laandata in onda27 marzo è stata seguita da numerosissimi telespettatori (quasi 6 milioni). La registrazione del terzo appuntamento è stata già effettuata, per questo si è in grado di anticiparvi cosa succederà. Si parte dal sorteggio della squadra che dovrà iniziare la competizione e sarà quella capitanata da Arisa e Lorella Cuccarini, le quali decideranno di sfidare immediatamente la classe di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Quest’ultima perderà la competizione e per questo motivo ad abbandonare il programma sarà il ballerino Tommaso. Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) La seconda manche vedrà contrapposte le stesse squadre che si sono sfidate nella prima e ...

