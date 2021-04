Amici: Rosa Di Grazia e il cambio di partner: il nuovo amore sbocciato (Di venerdì 2 aprile 2021) Molto discussa e critica, la Di Grazia continua a far parlare di se anche per il nuovo amore sbocciato tra i suoi compagni. Criticata da molti per le sue performance di dubbia entità all’interno della scuola, Rosa Di Grazia continua comunque a far parlare di se, nel bene o nel male, andando avanti nel suo percorso. Rosa infatti è arrivata alla fase finale di “Amici di Maria De Filippi” che prevede ora il serale ed è stata inoltre premiata dalla critica con un premio di 5000 euro. Ma ciò che ha fatto più discutere della ragazza è stato il fatto di aver lasciato il suo fidanzato, Filippo Bianchini, in diretta televisiva ed iniziato poco dopo una relazione con Daddy, suo compagno alla scuola. Le parole dell’ex Visualizza ... Leggi su kronic (Di venerdì 2 aprile 2021) Molto discussa e critica, la Dicontinua a far parlare di se anche per iltra i suoi compagni. Criticata da molti per le sue performance di dubbia entità all’interno della scuola,Dicontinua comunque a far parlare di se, nel bene o nel male, andando avanti nel suo percorso.infatti è arrivata alla fase finale di “di Maria De Filippi” che prevede ora il serale ed è stata inoltre premiata dalla critica con un premio di 5000 euro. Ma ciò che ha fatto più discutere della ragazza è stato il fatto di aver lasciato il suo fidanzato, Filippo Bianchini, in diretta televisiva ed iniziato poco dopo una relazione con Daddy, suo compagno alla scuola. Le parole dell’ex Visualizza ...

