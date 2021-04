Amici, le anticipazioni della terza puntata del serale: un’eliminazione inattesa (Di venerdì 2 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Ecco le anticipazioni per la terza puntata del serale di Amici 2021. Ci sarà un’eliminazione che lascerà tutti senza parole ed ospiti molto importanti Amici continua ad essere uno dei programmi di Maria De Filippi più apprezzati e seguiti con costanza nel corso degli anni. Il talent show, spesso e volentieri sforna dei veri e Leggi su youmovies (Di venerdì 2 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Ecco leper ladeldi2021. Ci saràche lascerà tutti senza parole ed ospiti molto importanticontinua ad essere uno dei programmi di Maria De Filippi più apprezzati e seguiti con costanza nel corso degli anni. Il talent show, spesso e volentieri sforna dei veri e

Advertising

CorriereCitta : Anticipazioni Serale Amici 2021: chi è stato eliminato nella terza puntata in onda sabato 3 aprile? #Amicispoiler… - ximanxious : RT @vetteclerc: Se le anticipazioni di amici sono vere io ho chiuso con questo programma è non sto scherzando - sempreconharreh : RT @httpbenzoash: Io SCHIFATA dalle anticipazioni di Amici, per me quest’anno finisce qui. - thereyouvare : CAZOZ MERDA LA MIA TL È PIENA DI ANTICIPAZIONI DI AMICI CAZZOZOZO - slevpingbeauty : RT @amaricord: DITEMI CHE LE ANTICIPAZIONI DI AMICI SONO UNO SCHERZO DITEMI CHE È UN PESCE D'APRILE ORGANIZZATO DALLA BIONDINA DI SATANA NO… -