Amici, anticipazioni sabato 3 aprile: eliminazione choc e ospiti (Di venerdì 2 aprile 2021) Nella prossima puntata del Serale di Amici non mancheranno i colpi di scena. Sia i cantanti che i ballerini si metteranno nuovamente alla prova per passare allo step successivo. Ecco tutte le anticipazioni che lasceranno a bocca aperta. Amici – Solonotizie24 Amici, ecco le anticipazioni Tra gli ospiti ci sarà la cantante Madame che ha raggiunto la popolarità in seguito alla sua partecipazione al Festival di Sanremo 2021. La prima manche è disputata tra il gruppo di Arisa e Lorella Cuccarini contro quello di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. La sfida tra Sangiovanni e Raffaele determina la vittoria di Raffaele. Quella tra Alessandro e Tommaso è vinta dal primo. Rosa sfida Tommaso e vince quest'ultimo il punto. Alla fine vincono Arisa e Cuccarini. Purtroppo viene eliminato Tommaso, cosa ...

