Amici 20 Serale, Anticipazioni Terza Puntata: L'Eliminato Crea Scalpore! Anticipazioni Amici 20 Serale, Terza Puntata: Il primo ballerino a dover abbandonare il gioco, è Tommaso. Al ballottaggio finale, due fidanzati, Deddy contro Rosa. Forti momenti di tensione. Curiosità ed outfit! Ecco cosa è successo nella Terza Puntata Serale del talent show di Maria De Filippi Amici 2021! Anticipazioni Amici 20 Serale, Prima Manche: Enula sfida Tommaso! Tommaso è il primo eliminato della serata! Poche ore fa è stata registrata la nuovissima e scoppiettante Puntata di Amici. Quello che ci apprestiamo a raccontarvi, è una storia ricca di colpi di scena che lascerà basiti indubbiamente tutti i telespettatori. Le sfide tra cantanti e ...

AmiciUfficiale : Dalla mezzanotte del 28 Marzo saranno disponibili su tutte le piattaforme digitali gli inediti dei cantanti del Ser… - AmiciUfficiale : Fuori ORA gli inediti dei cantanti del Serale su tutte le piattaforme digitali! Per ascoltarli cliccate QUI ?… - antonella4468 : Buon venerdì santo serale amici twetterini ????????? - diaferiamarian1 : RT @TOMMYZtiamo: La figura di merda che sta facendo Amici quest'anno con elementi come Rosa e Martina al serale è colossale. Non chiamatelo… - lavi1496___ : RT @lebimbedisangio: sono già in una valle di lacrime. #amici20 “non mi aspettavo di entrare ad amici, e nemmeno di entrare al serale” ????… -