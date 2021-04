Amici 20 Sangiovanni e Giulia vincono il televoto e si esibiscono (Di venerdì 2 aprile 2021) In onda una nuova puntata del daytime di Amici 20. Il consueto appuntamento ci porta all’interno del programma condotto da Maria De Filippi. Come abbiamo potuto vedere la scorsa sera, a stravincere il televoto indetto dal pubblico sono stati Sangiovanni e Giulia. Entrambi nel team di Veronica Peparini e Anna Pettinelli, i due hanno trionfato … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 2 aprile 2021) In onda una nuova puntata del daytime di20. Il consueto appuntamento ci porta all’interno del programma condotto da Maria De Filippi. Come abbiamo potuto vedere la scorsa sera, a stravincere ilindetto dal pubblico sono stati. Entrambi nel team di Veronica Peparini e Anna Pettinelli, i due hanno trionfato … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

Raffy_Hemmings : RT @Sofi_sof28: Tutti d'accordo,una delle puntate più belle.???????????????? (Sangio che si preoccupa per Giulia, dicendole di chiudere la giacca)… - lukexcherry : Giulia e Sangiovanni li amo da morire mamma miaaaaa innamorata di voi due continuo a guardare amici solo per voiiii #Amici20 - Sofi_sof28 : Tutti d'accordo,una delle puntate più belle.???????????????? (Sangio che si preoccupa per Giulia, dicendole di chiudere la… - sangiosbrand0 : RT @micricosmo: Il serale vi ha dato alla testa. Non c’è mai stato così tanto hating verso Giulia e Sangiovanni, la situazione è diventata… - itsgiiiiuliaa : RT @cazzonesobro: l'hanno chiamato amici perché amici di giulia e sangiovanni pareva brutto -