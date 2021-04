Amici 20, le anticipazioni del serale: l’eliminazione sorprende e infuria i social (Di venerdì 2 aprile 2021) Domani sera torna il serale di Amici e il mondo dei social rimane stupito per l’eliminazione svelata nelle anticipazioni: fan furiosi Continua il grande successo di Amici di Maria De Filippi,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 2 aprile 2021) Domani sera torna ildie il mondo deirimane stupito persvelata nelle: fan furiosi Continua il grande successo didi Maria De Filippi,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it.

Advertising

giorrrgiiaaa : Sono terrorizzata dalle anticipazioni del serale di Amici #Amici20 - DeboraParigi : RT @Novella_2000: Il gesto romantico di Sangiovanni nei confronti di Giulia durante l'ultima puntata di #Amici20 (ANTICIPAZIONI) https://t.… - Francy11412804 : @ilmio3go Infatti che cavolo... Io adoro vedere amici in diretta sennò che senso ha vedere la puntata se già so tut… - LaDiipi : RT @httpbenzoash: Io SCHIFATA dalle anticipazioni di Amici, per me quest’anno finisce qui. - Novella_2000 : Il gesto romantico di Sangiovanni nei confronti di Giulia durante l'ultima puntata di #Amici20 (ANTICIPAZIONI) -