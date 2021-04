Amici 20 anticipazioni 3 aprile: eliminazione inattesa, ballottaggio d’amore (Di venerdì 2 aprile 2021) E’ stata registrata il primo aprile 2021 la nuova puntata di Amici 20, che andrà in onda domani, 3 aprile 2021 su Canale 5. Come sempre, nello studio di Amici c’è stata la prima anticipazione per cui le anticipazioni sono ben dettagliate in merito al primo eliminato. Per la seconda invece, bisognerà attendere anche per la nuova puntata di Amici 20, la terza di questo serale, il collegamento con Maria de Filippi e la casetta. Sarà la conduttrice infatti a rivelare che cosa hanno deciso i giudici! Questa settimana i ragazzi hanno anche avuto modo di conoscere i gusti del pubblico, scoprendo che tra Giulia e gli altri ballerini, il distacco, per chi vota da casa, è altissimo. Vale lo stesso per Sangiovanni, il cantante più amato. Ma al momento, nessun televoto per i ragazzi, che vengono ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 2 aprile 2021) E’ stata registrata il primo2021 la nuova puntata di20, che andrà in onda domani, 32021 su Canale 5. Come sempre, nello studio dic’è stata la prima anticipazione per cui lesono ben dettagliate in merito al primo eliminato. Per la seconda invece, bisognerà attendere anche per la nuova puntata di20, la terza di questo serale, il collegamento con Maria de Filippi e la casetta. Sarà la conduttrice infatti a rivelare che cosa hanno deciso i giudici! Questa settimana i ragazzi hanno anche avuto modo di conoscere i gusti del pubblico, scoprendo che tra Giulia e gli altri ballerini, il distacco, per chi vota da casa, è altissimo. Vale lo stesso per Sangiovanni, il cantante più amato. Ma al momento, nessun televoto per i ragazzi, che vengono ...

Advertising

braveaslarry : RT @amaricord: DITEMI CHE LE ANTICIPAZIONI DI AMICI SONO UNO SCHERZO DITEMI CHE È UN PESCE D'APRILE ORGANIZZATO DALLA BIONDINA DI SATANA NO… - Laurascuderi83 : Dopo le anticipazioni, per me Amici 20 finisce qui! Avevo due preferiti e li hanno eliminati! Li seguirò fuori perc… - frenchlady87 : RT @_Asterope__: Non Leonardo che legge le anticipazioni prima di noi #Amici20 #amici - _bloodsangel : RT @httpbenzoash: Io SCHIFATA dalle anticipazioni di Amici, per me quest’anno finisce qui. - _bloodsangel : RT @amaricord: DITEMI CHE LE ANTICIPAZIONI DI AMICI SONO UNO SCHERZO DITEMI CHE È UN PESCE D'APRILE ORGANIZZATO DALLA BIONDINA DI SATANA NO… -