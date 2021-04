America’s Cup, Ben Ainslie: “Utilizziamo gli AC75 per 10 anni, sono un successo. Il rapporto con NZ…” (Di venerdì 2 aprile 2021) Team New Zealand e Ineos Uk si stanno accordando per la prossima edizione della America’s Cup. Le opzioni sul tavolo sono innumerevoli: uno scontro diretto, senza altri sfidanti, all’Isola di Wight il prossimo anno; una contesa tradizionale (dunque anche con altri Challenger), ad Auckland o in Medio Oriente, a novembre 2022 (come ha dichiarato Troublé) o nel 2024. Una decisione ufficiale verrà presa entro il 19 settembre 2021, al momento non si sa ancora dove e quando andrà in scena la competizione sportiva più antica al mondo. I Kiwi saranno chiamati a difendere la Vecchia Brocca, conquistata poche settimane fa contro Luna Rossa nel Golfo di Hauraki. Peter Burling e compagni se la dovranno sicuramente vedere con i britannici, travolti dal sodalizio italiano nella Finale della Prada Cup. Nel frattempo sono già stati ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 aprile 2021) Team New Zealand e Ineos Uk si stanno accordando per la prossima edizione dellaCup. Le opzioni sul tavoloinnumerevoli: uno scontro diretto, senza altri sfidanti, all’Isola di Wight il prossimo anno; una contesa tradizionale (dunque anche con altri Challenger), ad Auckland o in Medio Oriente, a novembre 2022 (come ha dichiarato Troublé) o nel 2024. Una decisione ufficiale verrà presa entro il 19 settembre 2021, al momento non si sa ancora dove e quando andrà in scena la competizione sportiva più antica al mondo. I Kiwi saranno chiamati a difendere la Vecchia Brocca, conquistata poche settimane fa contro Luna Rossa nel Golfo di Hauraki. Peter Burling e compagni se la dovranno sicuramente vedere con i britci, travolti dal sodalizio italiano nella Finale della Prada Cup. Nel frattempogià stati ...

Advertising

RadioNoventa_It : ?? Nuovo Podcast! 'Il Tocco di Classe - America's Cup' su @Spreaker #americascup #foiling #iltoccodiclasse… - DOMENICOPALMIS8 : @StudioZerbin @matteosalvinimi dipende... se chiudi fino ad azzerarla fai come la Cina che adesso puo' stare aperta… - farevelanet : America’s Cup: Luna Rossa inizia il viaggio di ritorno verso l’Italia - antoniogolfari : @bambouLoca @Lorena_Sca_ Eh non lo so, per turismo immagino di sì, con un periodo di quarantena all'ingresso. Per l… - nonnamatta1 : @banter_peter @merlinoontheweb @StefanoPutinati @dottorpax Non dimentichiamoci l’impresa di Alinghi/Bertarelli che,… -

Ultime Notizie dalla rete : America’s Cup America's Cup Graffiti, Luna Rossa verso il match contro New Zealand Il Mattino