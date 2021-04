American Airlines, voli senza obbligo di quarantena da Fiumicino a New York (Di venerdì 2 aprile 2021) (Teleborsa) – In vista della stagione estiva, dall’8 Maggio, i passeggeri che viaggiano su voli operati da American Airlines da New York a Roma potranno evitare il periodo di quarantena. Dopo un anno di sospensione, la compagnia annuncia che operera` un volo tre volte alla settimana da Roma Fiumicino (FCO) a New York John F. Kennedy (JFK) con aeromobili Boeing 777-200 che offrono ai passeggeri tre esperienze di viaggio: Flagship Business, Premium Economy e Main Cabin. Prima della partenza, i passeggeri dovranno dimostrare di avere un test Covid-19 negativo. Sulla base delle attuali normative italiane, i passeggeri in arrivo a Roma effettueranno un ulteriore test rapido in aeroporto e, a fronte di un esito negativo, eviteranno l’obbligo di ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 2 aprile 2021) (Teleborsa) – In vista della stagione estiva, dall’8 Maggio, i passeggeri che viaggiano suoperati dada Newa Roma potranno evitare il periodo di. Dopo un anno di sospensione, la compagnia annuncia che operera` un volo tre volte alla settimana da Roma(FCO) a NewJohn F. Kennedy (JFK) con aeromobili Boeing 777-200 che offrono ai passeggeri tre esperienze di viaggio: Flagship Business, Premium Economy e Main Cabin. Prima della partenza, i passeggeri dovranno dimostrare di avere un test Covid-19 negativo. Sulla base delle attuali normative italiane, i passeggeri in arrivo a Roma effettueranno un ulteriore test rapido in aeroporto e, a fronte di un esito negativo, eviteranno l’di ...

