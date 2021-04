Alessia Ria | la fine della storia della ragazza che non ha potuto comprare gli assorbenti dopo le 18

(Di venerdì 2 aprile 2021) Lei si chiamaRia, ha 22 anni e vive a Collepasso, un comune del Salento. Volevadegli, ma quando è arrivata al supermercatole 18 non haperché le hanno detto che non sono beni di prima necessità. E così ha denunciato tutto su Facebook. E ha vinto.Ria: lache non haglile 18 Si è recatale 18 in un supermercato di Collepasso, in provincia di Lecce, ma le è stato vietato di acquistare due pacchi diperché non sono considerati ‘beni di prima necessità’. Un cartello posto sullo scaffale informava la ...

, una giovane studentessa di 22 anni di Collepasso - un paesino in provincia di - si è recata dopo le 18 in un supermercato, ma le è stato vietato di acquistare perché non considerati ' ...Qui la studentessasi era recata al supermercato poco dopo le 18 per comprare degli assorbenti, ma al suo arrivo ha trovato un cartello davanti allo scaffale che affermava l'impossibilità ...Succede a Collepasso, provincia di Lecce, dove Alessia Ria ha fatto l’amara scoperta dopo essersi recata al supermercato: “Siamo arrivati all’assurdo” ha scritto su Facebook la studentessa di 22 anni.Si è recata dopo le 18 in un supermercato di Collepasso, in provincia di Lecce, ma le è stato vietato di acquistare due pacchi di assorbenti perché non sono considerati “beni di prima necessità”. La d ...