Alberto Matano, avete mai visto i suoi fratelli? Somiglianza impressionante! (Di venerdì 2 aprile 2021) Alberto Matano è al timone de La Vita in diretta da solo dallo scorso Settembre quando si è lasciato alle spalle le tante polemiche nate sul suo conto in seguito alle accuse di Lorella Cuccarini che la scorsa stagione ha condiviso con lui la conduzione dello storico programma di cronaca della Rai. Alberto è un professionista riconosciuto, gode della stima dei suoi colleghi e non solo e merita il posto che occupa. Alberto Matano Solonotizie24Alberto Matano dopo i genitori presenta i fratelli I suoi successi professionali sono noti, in particolare i dati auditel legati a La Vita in diretta sono palesi e il suo modo di gestire e condurre il programma conferma quanta passione mette nel suo lavoro, ma soprattutto quanta ... Leggi su solonotizie24 (Di venerdì 2 aprile 2021)è al timone de La Vita in diretta da solo dallo scorso Settembre quando si è lasciato alle spalle le tante polemiche nate sul suo conto in seguito alle accuse di Lorella Cuccarini che la scorsa stagione ha condiviso con lui la conduzione dello storico programma di cronaca della Rai.è un professionista riconosciuto, gode della stima deicolleghi e non solo e merita il posto che occupa.Solonotizie24dopo i genitori presenta isuccessi professionali sono noti, in particolare i dati auditel legati a La Vita in diretta sono palesi e il suo modo di gestire e condurre il programma conferma quanta passione mette nel suo lavoro, ma soprattutto quanta ...

Advertising

andreabell96 : @SkinnyGio Nn è che ti confondi con Alberto Matano???? - PasqualeMarro : #AlbertoMatano: una donna pubblicamente gli scrive “Mi manchi” - zazoomblog : Alberto Matano il dolore per quella perdita: l’amica scomparsa - #Alberto #Matano #dolore #quella - ContuMarino : Io un imbecille come Alberto Matano non l ho mai visto, da' sempre ragione a quello che dice Speranza e il governo,… - ContuMarino : @albmatano io un imbecille come Alberto Matano non l ho mai visto, da' sempre ragione a quello che dice Speranza e… -