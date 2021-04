Al Papa Giovanni 35 100 dosi di Moderna e AstraZeneca da Poste Italiane

(Di venerdì 2 aprile 2021) Stanno arrivando a destinazione in queste ore i furgoni del corriere di, SDA, per la consegna presso l’OspedaleXXIII di 15.400del vaccino. Nella giornata di oggi alcuni mezzi speciali, attrezzati con celle frigorifere, hanno preso in carico i vaccini a Piacenza e stanno proseguendo il loro viaggio, per raggiungere la loro destinazione finale a Bergamo. Domani, sabato 3 aprile, è invece prevista la consegna di 19.700del vaccino. In totale il Corriere SDA in collaborazione con l’Esercito Italiano sta consegnando in Lombardia 300.000di vaccini

La famiglia è 'la prima cellula essenziale della società umana', per dirla comeXXIII, ma anche 'la patria del cuore', come sosteneva Giuseppe Mazzini. Per il Centro Calabrese di Solidarietà - che riprende il cammino di 'Tessere di Comunità' per l'annualità 2021, il ...angelo becciufrancesco bergoglio Maria Antonietta Calabrò per www.huffingtonpost.it MaFrancesco è un cerchiobottista? La notizia che ieri abbia dato forfait alla Messa in Coena ...Poi, il suo cuore si fermò. E, già qui, c’era una prima eredità che Giovanni Paolo II lasciava. Da uomo, prima che da Papa. E cioè, lui che era stato acclamato come “John Paul Superstar”. Come si ...Roma. Per tutta la giornata di ieri un alone di mistero si era infittito tra le Mura Vaticane per sapere come mai il Papa avesse dato forfait alla messa del Giovedì Santo nella Basilica di San Pietro, ...