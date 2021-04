Air Italy lascia a terra 1 363 dipendenti | scattano i licenziamenti collettivi

(Di venerdì 2 aprile 2021) La compagnia aerea in liquidazione ha avviato la procedura: il 30 giugno 2021 scadrà la cassa integrazione per i lavoratori. I sindacati: ''Una soluzione che non possiamo ...

La compagnia aerea in liquidazione ha avviato la procedura: il 30 giugno 2021 scadrà la cassa integrazione per i lavoratori. I sindacati: ''Una soluzione che non possiamo ...