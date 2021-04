Air France-KLM, CdA pronto a discutere nuova tranche di aiuti (Di venerdì 2 aprile 2021) (Teleborsa) – Il consiglio di amministrazione di Air France-KLM potrebbe discutere già lunedì di un nuovo piano di aiuti governativi per il suo ramo Francese. La holding franco-olandese deve comunque aspettare gli sviluppi della trattiva tra il governo Francese e la Commissione europea, la quale ha delle preoccupazioni per quanto riguarda la concorrenza, secondo quanto riporta Bloomberg. Sotto il peso della pandemia, il gruppo ha perso 7,1 miliardi di euro nel 2020 e ha già beneficiato di consistenti aiuti pubblici per oltre 10,4 miliardi di euro, di cui 7 miliardi in prestiti diretti o garantiti dallo Stato Francese. A inizio settimana il ministro dell’Economia Francese, Bruno Le Maire, aveva detto che la Francia è “vicino alla definizione di un un ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 2 aprile 2021) (Teleborsa) – Il consiglio di amministrazione di Air-KLM potrebbegià lunedì di un nuovo piano digovernativi per il suo ramose. La holding franco-olandese deve comunque aspettare gli sviluppi della trattiva tra il governose e la Commissione europea, la quale ha delle preoccupazioni per quanto riguarda la concorrenza, secondo quanto riporta Bloomberg. Sotto il peso della pandemia, il gruppo ha perso 7,1 miliardi di euro nel 2020 e ha già beneficiato di consistentipubblici per oltre 10,4 miliardi di euro, di cui 7 miliardi in prestiti diretti o garantiti dallo Statose. A inizio settimana il ministro dell’Economiase, Bruno Le Maire, aveva detto che la Francia è “vicino alla definizione di un un ...

