Aguero cambia squadra ma non campionato | il Chelsea pronto all’all-in per il Kun

Leggi su itasportpress

(Di venerdì 2 aprile 2021) Quale futuro per Sergio? L'attaccante argentino a fine stagione dirà addio al Manchester City e sono già tante le pretendenti per portarlo a vestire la propria maglia. Si parla di Barcellona, ma anche di Paris Saint-Germain. Eppure, in terra inglese, sono convinti che il Kun potrebbe anche nonre.Secondo quanto riportato dal Daily Mail, infatti, ilsarebbe a sorpresa il club in vantaggio per acquistare Sergio. La volontà dell'argentino è di restare in un top club e i blues sono fra i pochi a potergli garantire l'altissimo ingaggio da circa 14 milioni di euro annui che attualmente percepisce. L'attaccante argentino potrebbe essere l'alternativa ad Erling Haaland, giovane bomber del Borussia Dortmund accostato proprio ai londinesi in queste settimane.NON SOLO ...