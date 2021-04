Agnelli lasciati senz’acqua per ore e camion sovraffollati: così gli animali arrivano in Italia dall’Est Europa per Pasqua. La videodenuncia (Di venerdì 2 aprile 2021) Agnelli costretti a viaggi lunghissimi in spazi angusti, spesso privati di acqua per abbeverarsi e di fieno per riposarsi. Sono le drammatiche condizioni del trasporto di animali vivi denunciate da nuove immagini raccolte dagli investigatori di Animal Welfare Foundation (AWF) e dalle Guardie Zoofile Enpa e rilasciate in collaborazione con Animal Equality. Negli ultimi giorni, a ridosso del periodo di Pasqua, AWF ed Enpa, con il supporto di Animal Equality, hanno seguito tre camion che trasportavano migliaia di Agnelli di soli 2 o 4 mesi provenienti da Polonia e Romania. Con loro anche tre Europarlamentari, Tilly Metz, Caroline Roose e Thomas Waitz, membri della Commissione di inchiesta sul trasporto di animali vivi presso il Parlamento europeo, in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 aprile 2021)costretti a viaggi lunghissimi in spazi angusti, spesso privati di acqua per abbeverarsi e di fieno per riposarsi. Sono le drammatiche condizioni del trasporto divivi denunciate da nuove immagini raccolte dagli investigatori di Animal Welfare Foundation (AWF) e dalle Guardie Zoofile Enpa e rilasciate in collaborazione con Animal Equality. Negli ultimi giorni, a ridosso del periodo di, AWF ed Enpa, con il supporto di Animal Equality, hanno seguito treche trasportavano migliaia didi soli 2 o 4 mesi provenienti da Polonia e Romania. Con loro anche trerlamentari, Tilly Metz, Caroline Roose e Thomas Waitz, membri della Commissione di inchiesta sul trasporto divivi presso il Parlamento europeo, in ...

Advertising

tocopioco : RT @INerazzurro: Il post di #nedved sugli scudetti e suo figlio doveva essere ignorato, l'indifferenza è la punizione peggiore per gente co… - giacomorosini16 : RT @INerazzurro: Il post di #nedved sugli scudetti e suo figlio doveva essere ignorato, l'indifferenza è la punizione peggiore per gente co… - morfurio : RT @INerazzurro: Il post di #nedved sugli scudetti e suo figlio doveva essere ignorato, l'indifferenza è la punizione peggiore per gente co… - Bigli89 : RT @INerazzurro: Il post di #nedved sugli scudetti e suo figlio doveva essere ignorato, l'indifferenza è la punizione peggiore per gente co… - nerazzurriamo2 : RT @INerazzurro: Il post di #nedved sugli scudetti e suo figlio doveva essere ignorato, l'indifferenza è la punizione peggiore per gente co… -