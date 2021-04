Aggiornamento vaccini anti-Covid: quante dosi sono state consegnate e somministrate in Italia | 2 aprile 2021 (Di venerdì 2 aprile 2021) vaccini anti-Covid in Italia: l’Aggiornamento sulle dosi consegnate e somministrate 2 aprile 2021 Qual è la situazione dei vaccini in Italia? Il piano per la distribuzione e la somministrazione dei vaccini anti-Covid in Italia prosegue (qui i dati in tempo reale), sotto la guida del nuovo commissario per l’emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo. Qui l’Aggiornamento sulle dosi di vaccino anti-Covid consegnate e somministrate in Italia Ore 07.00 – consegnate 12,2 milioni di ... Leggi su tpi (Di venerdì 2 aprile 2021)in: l’sulleQual è la situazione deiin? Il piano per la distribuzione e la somministrazione deiinprosegue (qui i dati in tempo reale), sotto la guida del nuovo commissario per l’emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo. Qui l’sulledi vaccinoinOre 07.00 –12,2 milioni di ...

