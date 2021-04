Aggiornamenti smartphone, attenzione a quelli falsi: rubano foto e dati importanti (Di venerdì 2 aprile 2021) Alcuni Aggiornamenti per smartphone potrebbero risultare falsi; in questo caso il pericolo potrebbe essere il furto di dati importanti, immagini e qualsiasi altro contenuto presente nel dispositivo della persona truffata. Le frodi online sono purtroppo sempre più all’ordine del giorno; e benché truffatori e malintenzionati vengano smascherati, il fiorire di App dannose pare essere sempre … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 2 aprile 2021) Alcuniperpotrebbero risultare; in questo caso il pericolo potrebbe essere il furto di, immagini e qualsiasi altro contenuto presente nel dispositivo della persona truffata. Le frodi online sono purtroppo sempre più all’ordine del giorno; e benché truffatori e malintenzionati vengano smascherati, il fiorire di App dannose pare essere sempre … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

monber246 : @CellulareMag ho letto di una chiusura immediata del comparto smartphone di LG compreso la possibilità di non fare… - monber246 : @LG_Italia salve. Notizie di giornali parlano di chiusura divisione smartphone e di assenza di aggiornamenti compre… - zazagab2 : #Falsi aggiornamenti #android Non mi sono mai spiegata perché ci sono continui aggiornamenti e non li puoi neanch… - infoitscienza : LG, addio imminente e niente più aggiornamenti per gli smartphone? - fuoripostoluogo : @doomboy Prima volta che spendo sta cifra per un cell, è contro quello che penso degli smartphone, che mi piacciono… -