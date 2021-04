Afghanistan: 7 donne ferite da ordigno in provincia Herat (Di venerdì 2 aprile 2021) Sette donne sono rimaste ferite oggi nell'ovest dell'Afghanistan dall'esplosione di un ordigno improvvisato. La bomba è esplosa al passaggio del veicolo su cui viaggiavano le donne, nella provincia di ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 2 aprile 2021) Settesono rimasteoggi nell'ovest dell'dall'esplosione di unimprovvisato. La bomba è esplosa al passaggio del veicolo su cui viaggiavano le, nelladi ...

Advertising

amnestyitalia : #Afghanistan Tre operatrici sanitarie uccise in meno di un’ora. Un atto codardo, contro tre donne impegnate a prote… - fisco24_info : Afghanistan: 7 donne ferite da ordigno in provincia Herat: Nel nord del Paese ucciso capo locale forze speciali di… - thelittleary : @Alli_Stones 'Unico paese europeo dove la donna ha così importanza è L'Europa' Wtf cos 1) Apparte che le donne hann… - 4ever_cat : RT @UNICEF_Italia: Uccise perché proteggevano la vita. L'UNICEF piange il massacro avvenuto ieri a Jalalabad #Afghanistan di 4 operatori s… - sofertweets : RT @AlbertoLetizia2: A Jalalabad, in Afghanistan, alcuni sconosciuti uccidono tre operatrici sanitarie impegnate nella campagna di vaccinaz… -