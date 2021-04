Addio Fraintesa | la travel blogger che ha raccontato il cancro sconfitta dal male | ' Alla fine non ha sofferto'

(Di venerdì 2 aprile 2021) lache avevasui social - accanto alle sue avventure in giro per il mondo - la sua sua battaglia contro il, non ce l'ha fatta. Francesca Barbieri , questo il vero nome ...

zazoomblog : Addio alla blogger Fraintesa: la sua lotta al tumore senza rinunciare al sorriso - #Addio #blogger #Fraintesa:… - fanpage : Addio a Fraintesa, la travel blogger che non aveva perso il sorriso nonostante il tumore - qn_giorno : #Milano, addio alla blogger Fraintesa: la sua lotta al tumore senza rinunciare al sorriso -

aveva 39 anni 02 aprile 2021 16:20, muore di cancro la travel blogger Francesca Barbieri - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della gallery - - > leggi ...Il post, che in una sola ora ha ottenuto migliaia di commenti, si conclude con le indicazioni per porgere l'ultimo saluto a. 'Se volete (e potete in base alle restrizioni legate al Covid) ...Tutta Italia la conosceva come Fraintesa. Francesca Barbieri, 39 anni, travel blogger da quasi 80mila follower, modenese di origini, è scomparsa a Milano. Il cancro che aveva sconfitto nella primavera ...È morta Francesca Barbieri, in arte Fraintesa, la travel blogger di 38 anni che ha girato il mondo rendendo la sua passione per i viaggi un lavoro. Seguita da oltre centomila persone sui suoi profili ...