Addio al Duca di Hastings in Bridgerton | Regé-Jean Page spiega perché lascia la serie e Shonda Rhimes lo celebra

(Di venerdì 2 aprile 2021) Il pubblico dovrà direaldiin: la starnon sarà nella seconda stagione delladei record di Netflix – 82 milioni di flussi streaming nel primo mese dopo la sua uscita – perre spazio alla storia del secondo libro della saga letteraria di Julia Quinn, Il Visconte che mi Amava. L’annuncio che non si vedrà ildiinè arrivato dallaLand con un tipico messaggio di Lady Whistledown, la misteriosa scrittrice del foglio di pettegolezzi sulla nobiltà inglese nella. Quel che nel messaggio non viene chiarito, invece, èil personaggio di ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Addio Duca

Regé - Jean Page dicea Bridgerton " Regé - Jean Page , l'attore che interpreta ildi Hastings in Bridgerton , lascia la serie e non ci sarà nella seconda stagione . Ecco le sue parole. Il personaggio di Simon ...Bridgerton 2, ildi Hastings non ci sarà: fan sotto choc Con un messaggio di Lady Whistledown , il celebre e amatissimodi Hastings dice "" alla serie: "Ci mancherà, ma farà sempre ...Con un annuncio sui social Netflix ha comunicato che Regé-Jean Page non tornerà a vestire i panni del Duca di Hastings in Bridgerton 2 ...È un giorno triste per i fan di Bridgerton : uno die protagonisti principali della prima stagione della serie TV, Regé-Jean Page ha lasciato ufficialmente la serie dopo la prima stagione. Sulle pagine ...