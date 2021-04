Addio a Rocco Di Blasi | padre del nostro collega Eduardo L’abbraccio delle redazioni del Fatto Quotidiano

(Di venerdì 2 aprile 2021) Le direzioni e tutti i colleghi dele de il.it si stringono in un abbraccio commosso aDinel difficile momento della perdita del. Giornalista per l’Unità e molte altre testate, fondatore de il Salvagente,Disi è spento all’età di 72 anni. L'articolo proviene da Il

CarloOttaviano : Quando va via una persona che hai grandemente stimato ma non vedi da anni, il dolore è ancora più forte e ti penti… - cmariafranco : RT @luisamattia: Addio al nostro Rocco Di Blasi, il direttore di - luisamattia : Addio al nostro Rocco Di Blasi, il direttore di

Oggi diamo l'al nostro direttore,Di Blasi.è stato davvero 'nostro' e dei suoi lettori per la dedizione alla professione del giornalista, che ha esercitato sempre in modo trasparente, onesto e ...