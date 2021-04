Ad un mese e poco più dal suo insediamento alla Presidenza di Confindustria Salerno, parla Antonio Ferraioli: “Senza vaccini l’economia non riparte Distribuzione equa del recovery fund” (Di venerdì 2 aprile 2021) Senza vaccini l’economia non riparte. Serve una Distribuzione equa e un utilizzo tempestivo delle risorse del recovery fund. Le aziende salernitane hanno grosse potenzialità di sviluppo ma Senza adeguate infrastrutture e con una burocrazia a doppia maglia scontano forti limiti di competitività. Ad un mese e poco più dal suo insediamento alla Presidenza di Confindustria Salerno, Antonio Ferraioli fa un punto su tutte le questioni più importanti all’ordine del giorno. Presidente Ferraioli, cinquanta aziende salernitane sono pronte ad aprire i cancelli per le ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 2 aprile 2021)non. Serve unae un utilizzo tempestivo delle risorse del. Le aziende salernitane hanno grosse potenzialità di sviluppo maadeguate infrastrutture e con una burocrazia a doppia maglia scontano forti limiti di competitività. Ad unpiù dal suodifa un punto su tutte le questioni più importanti all’ordine del giorno. Presidente, cinquanta aziende salernitane sono pronte ad aprire i cancelli per le ...

