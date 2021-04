Acquaroli | ' Le Marche in zona arancione da martedì' Saltamartini lancia lo sprint vaccini | ' Ad aprile 210mila dosi'

Advertising

PicenoTime : Coronavirus, Acquaroli: ''Dal 6 Aprile le Marche torneranno in zona arancione'' - MaurizioSocci : Ufficiale #nofakenews Le Marche tornano arancione dopo Pasqua, da Martedì. Lo ha annunciato poco fa il Presidente… - raffaelevitali : Acquaroli: 'Marche in arancione'. Riapre 'quasi' tutto e alunni in classe. Pompili: 'Rischio tende all'alto'… - Bianconiglio81 : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Parli tanto di odiatori, ma mai una volta che condanni gli attacchi omofobi e xenof… - raffaelevitali : Acquaroli al Governo: 'Gente esasperata nelle Marche, servono ristori e alcune riaperture' #ecdc… -

Ultime Notizie dalla rete : Acquaroli Marche

'Vi comunico che da martedì la nostra regione torna in zona arancione'. Poche ma fondamentali parole, quelle riportate dal presidente della regione, Francesco, in un post sul suo profilo Facebook. Una notizia per molti già nell'aria. Ma fino a quando non è arrivata l'ufficialità, confermata dallo stesso governatore, non certo ...ANCONA - Rosso o Arancione? La risposta l'ha data Francescosu Facebook: 'Zona arancione da Martedi'. I dubbi c'erano perchè lesono classificate dal rapporto settimanale dell'Istituto Superiore di sanità 'a moderato rischio epidemico' e sono ...Le Marche, da Martedì 6 Aprile, torneranno in zona arancione nel contesto dei provvedimenti restrittivi per il contenimento dei contagi da Coronavirus. Ad annunciarlo ufficialmente via social è stato ...Le Marche da martedì 6 aprile tornano in zona arancione, Lo ha comunicato ufficialmente il presidente regionale Francesco ...