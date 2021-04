Acquaroli: 'Le Marche in zona arancione da martedì'. Saltamartini lancia lo sprint vaccini: 'Ad aprile 210mila dosi'. Il report Iss (Di venerdì 2 aprile 2021) ANCONA - Rosso o arancione? La risposta l'ha data Francesco Acquaroli su Facebook: 'zona arancione da martedi'. SCARICA IL report ISS I dubbi c'erano perchè le Marche sono classificate dal rapporto ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 2 aprile 2021) ANCONA - Rosso o? La risposta l'ha data Francescosu Facebook: 'da martedi'. SCARICA ILISS I dubbi c'erano perchè lesono classificate dal rapporto ...

Advertising

Archang95118734 : @matteoricci @matteosalvinimi @LegaSalvini Nelle Marche,purtroppo per noi, c'è quel miserabile di Acquaroli...Un uomo,un perché. - PicenoTime : Coronavirus, Acquaroli: ''Dal 6 Aprile le Marche torneranno in zona arancione'' - MaurizioSocci : Ufficiale #nofakenews Le Marche tornano arancione dopo Pasqua, da Martedì. Lo ha annunciato poco fa il Presidente… - raffaelevitali : Acquaroli: 'Marche in arancione'. Riapre 'quasi' tutto e alunni in classe. Pompili: 'Rischio tende all'alto'… - Bianconiglio81 : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Parli tanto di odiatori, ma mai una volta che condanni gli attacchi omofobi e xenof… -