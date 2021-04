Accoltellato a Bari durante litigio, muore uomo di 45 anni (Di venerdì 2 aprile 2021) Accoltellato a Bari durante un litigio, muore uomo di 45 anni. Un uomo è morto nella notte presso l’ospedale di Bari. Il decesso è avvenuto a seguito di diverse coltellate . La vittima è un 45 enne pregiudicato di nome Giuseppe De Mattia . Il fatto giudiziario è avvenuto nella tarda serata di ieri in L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Telecamere di sicurezza domestiche le migliori del 2019 Uccide la figlia consenziente, condannata 3 anni a Palermo Bimbo trovato morto in culla, genitori a processo Omicidio ad Ascoli, ucciso a coltellate in centro Trovata morta in un burrone, arrestato il fidanzato Il mondo dei rider, ... Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 2 aprile 2021)undi 45. Unè morto nella notte presso l’ospedale di. Il decesso è avvenuto a seguito di diverse coltellate . La vittima è un 45 enne pregiudicato di nome Giuseppe De Mattia . Il fatto giudiziario è avvenuto nella tarda serata di ieri in L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Telecamere di sicurezza domestiche le migliori del 2019 Uccide la figlia consenziente, condannata 3a Palermo Bimbo trovato morto in culla, genitori a processo Omicidio ad Ascoli, ucciso a coltellate in centro Trovata morta in un burrone, arrestato il fidanzato Il mondo dei rider, ...

