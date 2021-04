Abrignani Cts a iNews24 | “Apertura scuole | un rischio calcolato Entro maggio 12 milioni di vaccinati”

(Di venerdì 2 aprile 2021) Anche ieri il bollettino ha registrato 23.649 contagi e 501 decessi. Lei come giudica l’andamento epidemiologico nel nostro Paese ? “È una fase stazionaria in un momento purtroppo ancora drammatico, la curva non sta più salendo, ma è ferma ad un livello preoccupante” Ci sono anche dei dati positivi, l’Rt nazionale è tornato sotto l’1 L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

biomillarte : RT @RaiNews: S. #Abrignani, del #CTS, a @RaiStudio24: tutti vorrebbero riaprire, ma con 500 morti al giorno bisogna concentrarsi prima sull… - fabbrica79 : RT @RaiNews: S. #Abrignani, del #CTS, a @RaiStudio24: c'è un solo modo con cui usciremo sicuramente dalla #pandemia di #COVID19 ed è con il… - RaiStudio24 : RT @RaiNews: S. #Abrignani, del #CTS, a @RaiStudio24: c'è un solo modo con cui usciremo sicuramente dalla #pandemia di #COVID19 ed è con il… - RaiNews : S. #Abrignani, del #CTS, a @RaiStudio24: c'è un solo modo con cui usciremo sicuramente dalla #pandemia di #COVID19… - tfabiani2 : RT @RaiNews: S. #Abrignani, del #CTS, a @RaiStudio24: tutti vorrebbero riaprire, ma con 500 morti al giorno bisogna concentrarsi prima sull… -

Ultime Notizie dalla rete : Abrignani Cts

Tp24

Così Sergio, immunologo e membro del(Comitato tecnico scientifico), commenta per l'ANSA la possibile decisione che starebbe valutando la Commissione vaccinale permanente tedesca. "Da ...... che avrà il ruolo di portavoce, Sergio Fiorentino, cui spetta il compito di segretario, Cinzia Caporale, Giorgio Palù, Giovanni Rezza, Fabio Ciciliano, Sergio, Alessia Melegaro, Alberto ...La Commissione vaccinale tedesca ipotizza per gli under 60 già vaccinati con la prima dose di AstraZeneca un altro vaccino nella seconda somministrazione ...Solo che al momento non c'è alcune dato clinico pubblicato che lo supporti". Così Sergio Abrignani, immunologo e membro del Cts (Comitato tecnico scientifico), commenta per l'ANSA la possibile ...