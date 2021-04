A settembre la Germania diventerà socialista? (Di venerdì 2 aprile 2021) La Germania si sta preparando per affrontare le elezioni federali del 27 settembre 2021. Secondo alcuni sondaggi, i tre principali partiti di sinistra, i Verdi, la SPD e Die Linke, potrebbero avere, insieme, la maggioranza dei seggi, anche se risicata. Il partito di Angela Merkel, la CDU, ha guidato un governo di coalizione dal 2005 e nei sondaggi di un anno fa, quando la Germania sembrava gestire relativamente bene la crisi del coronavirus, aveva circa il 40% dei consensi. Ora, in gran parte a causa dei suoi fallimenti durante la pandemia, la CDU è crollata tra il 25 e il 29%, a seconda dei sondaggi. Una maggioranza di governo di sinistra sembra ora possibile, in gran parte grazie all’ascesa dei Verdi. Negli ultimi sondaggi, i Verdi sono dati al 23%, la SPD al 18% circa e Die Linke al 9%. L’SPD, un tempo un partito moderato di ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 2 aprile 2021) Lasi sta preparando per affrontare le elezioni federali del 272021. Secondo alcuni sondaggi, i tre principali partiti di sinistra, i Verdi, la SPD e Die Linke, potrebbero avere, insieme, la maggioranza dei seggi, anche se risicata. Il partito di Angela Merkel, la CDU, ha guidato un governo di coalizione dal 2005 e nei sondaggi di un anno fa, quando lasembrava gestire relativamente bene la crisi del coronavirus, aveva circa il 40% dei consensi. Ora, in gran parte a causa dei suoi fallimenti durante la pandemia, la CDU è crollata tra il 25 e il 29%, a seconda dei sondaggi. Una maggioranza di governo di sinistra sembra ora possibile, in gran parte grazie all’ascesa dei Verdi. Negli ultimi sondaggi, i Verdi sono dati al 23%, la SPD al 18% circa e Die Linke al 9%. L’SPD, un tempo un partito moderato di ...

