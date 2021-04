A Pompei intatto un cerimoniale che il mondo romano riservava alle elites

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 2 aprile 2021) A, gli scavi della villa di Civita Giuliana non finiscono di stupire e restituiscono uno straordinario carro da parata, dipinto di rosso e rivestito da decorazioni a tema erotico, destinato al culto di Cerere e Venere o più probabilità ad un’aristocratica cerimonia di nozze. Il direttore Massimo Osanna parla di “un unicum, una scoperta di grandissima importanza per l’avanzamento della conoscenza delantico”. Applaude il ministro della cultura Dario Franceschini, che parla di una scoperta di “una scoperta di grande valore scientifico.continua a stupire e sarà così ancora per molti anni con venti ettari ancora da scavare”. Potrebbe trattarsi, spiega Osanna, di un Pilentum, quello che le fonti antiche descrivono come un carro, un veicolo usato solo d...